المهدي سليمان يقترب من الرحيل عن الزمالك.. وجدل حول مستقبل عبد الرؤوف

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد، عن اقتراب حارس مرمى الزمالك، المهدي سليمان، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود انقسامات داخل مجلس إدارة النادي بشأن مستقبل المدرب أحمد عبد الرؤوف.



وقال فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" تعاقد الزمالك مع المهدي سليمان، رغم كونه حارسًا كبيرًا، كان خطوة خاطئة في ظل وجود محمد صبحي ومحمد عواد، اللذين يشعران بالإحباط عند جلوسهما على مقاعد البدلاء".



وأضاف: "جون إدوارد مرتبط بصداقة قوية مع المهدي سليمان، ومعظم صفقاته لم تفِ بالفائدة إلا محمد إسماعيل وخوان بيزيرا، المهدي حصل على وعد بأن يكون الحارس الأساسي، لكنه وجد نفسه بعيدًا عن المشاركة في المباريات".



وتابع: "المهدي سليمان فاض به الكيل، وبدأ في التمرد بعد استبعاده من قائمة مباراة زيسكو وعدم خوضه للتدريب الأخير قبل السفر، وتم تطبيق اللائحة عليه. أيامه مع الزمالك باتت معدودة، وقد نراه خارج النادي في يناير المقبل".



وحول مستقبل المدرب أحمد عبد الرؤوف، أوضح فؤاد: "لولا الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك لما استمر عبد الرؤوف في تدريب الفريق، فالأزمة عطّلت التعاقد مع مدرب أجنبي. هناك انقسام حول استمرار عبد الرؤوف، فبعض الأصوات ترى ضم مدرب أجنبي معه، وأخرى تطالب بتعيين طارق مصطفى مع تواجده في الجهاز، بينما رفض جون إدوارد فكرة وجود خالد جلال، لكنه رحب بوجود نونو ألميدا".

