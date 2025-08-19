قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ قنا يتابع انتظام الخدمات الطبية في الوحدات الصحية بنقادة وقوص

وحدات صحية بقنا
وحدات صحية بقنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية شملت الوحدة الصحية بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، ووحدة صحة الكلالسة التابعة لمركز قوص، لمتابعة سير العمل بالوحدتين اللتين تقدمان خدمات صحية للمواطنين على مدار 24 ساعة.

رافق نائب محافظ قنا خلال الجولة، كل من: ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وفراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى جانب الدكتور وليد عدلي، مدير الإدارة الصحية بنقادة، والدكتور أحمد صبحي، مدير الإدارة الصحية بقوص، والدكتور أحمد مساح، مدير وحدة دنفيق، والدكتورة إيمان المتولي، مدير وحدة الكلالسة.

واطمأن نائب محافظ قنا، على توافر الأطقم الطبية والتمريضية والفرق الإدارية بالنوبتجيات المختلفة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتواجد المستمر لضمان تقديم الخدمة الطبية في أي وقت، لا سيما في حالات الطوارئ والاحتياجات العاجلة.

كما تفقد عمر، صيدليات الوحدتين للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، واطلع على سجلات الحالات المترددة، موجهاً بحسن استقبال المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم بما يتماشى مع توجيهات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في الريف المصري.

وأكد نائب محافظ قنا، أن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يولي اهتماماً خاصاً بمتابعة المرافق الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي، من خلال الجولات الميدانية الدورية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز جودة الخدمات الحكومية.

ووجه نائب محافظ قنا، الشكر لجميع العاملين بالوحدتين، مشدداً على أهمية تكثيف المرور الميداني على الوحدات الصحية للتأكد من انتظام العمل، وانتظام حضور الأطباء وأطقم التمريض، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق رضا المواطنين.



قنا قرية دنفيق مركز نقادة وحدة صحة الكلالسة مركز قوص الخدمات الحكومية

