الزمالك: الأجواء مثالية في جنوب أفريقيا..والدباغ جاهز لمواجهة كايزر تشيفز

أكد أحمد شوقي، المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يستعد بشكل جيد لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

قال شوقي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: " الأجواء مثالية وملعب المباراة جيد للغاية وجميع اللاعبين في حالة تفاؤل وهناك روح جيدة بين الجميع، والجهاز الفني يجهز للقاء بشكل جيد".

وأضاف: " عُدي الدباغ وصل اليوم إلى جنوب أفريقيا وانضم لمعسكر الفريق وخاض التدريبات اليوم وظهر بشكل جيد ومستعد للمباراة".