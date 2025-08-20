قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قنا تواصل التصدي للتعديات بإزالة 333حالة تعد

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

واصلت محافظة قنا، جهودها المكثفة ضمن أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات، حيث أسفرت المرحلة الأولى عن تنفيذ 333 حالة إزالة بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكشف التقرير الصادر عن ديوان عام المحافظة، بأن إجمالي الإزالات المنفذة على أراضي أملاك الدولة بلغ 91 حالة بمساحة تقدر بـ21 ألفًا و530 مترًا مربعًا، في حين تم التعامل مع 135 حالة تعدٍ أخرى على أملاك الدولة بمساحة وصلت إلى 26 ألفًا و974 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة متكاملة لاسترداد حقوق الدولة.

كما أوضح التقرير، بأن الأجهزة التنفيذية تمكنت أيضًا من إزالة 101 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية "ملكية خاصة"، بإجمالي مساحة بلغت 4 أفدنة و9 قراريط و7 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات متغيرات ميكانيكية على مساحة 2 ألف و518 مترًا مربعًا، بما يعكس إصرار المحافظة على حماية الرقعة الزراعية من أي محاولات للتجريف أو البناء المخالف.

وأكد بيان محافظة قنا، بأن حملات الإزالة مستمرة على مدار الموجة الحالية، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن والجهات المعنية، وذلك لضمان تنفيذ القرارات بكل قوة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
 

وشدد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن الدولة لن تتهاون في حماية أراضيها والحفاظ على الثروة الزراعية للأجيال القادمة.
 


 

