قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين قنا تفتتح سوق اليوم الواحد بنقادة لتوفير السلع بأسعار مخفضة .. صور

سوق اليوم الواحد بنقادة
سوق اليوم الواحد بنقادة
يوسف رجب


افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمركز نقادة، ضمن جهود الدولة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
 

جاء افتتاح السوق، بحضور ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز نقادة، ومدير إدارة تموين نقادة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

ويضم السوق تشكيلة واسعة من السلع الأساسية والغذائية، تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والمنظفات ومنتجات اللحوم والألبان والخضروات والفواكه والبقوليات والعصائر والعسل، وذلك بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسبة تتراوح بين 20% و50%.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن هذه الأسواق تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين لضمان وصول السلع عالية الجودة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وأشار  القط، إلى أنه يجري إعداد خطة زمنية لزيادة عدد هذه الأسواق المتنقلة وتغيير مواقعها بشكل دوري لتغطية جميع مراكز وقرى المحافظة، مع العمل على تعميم التجربة في مختلف المحافظات.



 

قنا تموين قنا مدينة نقادة وزارة التموين الأسواق الحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

محمد رمضان

بيرقص معاهم .. الجمهور اللبناني يحتفل بلحظة وصول محمد رمضان

يحيي الفخراني من بوستر مسرحية "الملك لير"

بعد تلقي الشكاوى .. إدارة المسرح القومي تصدر بيانا لتحذير جمهورها من النصب بشأن شراء تذاكر مسرحية الملك لير

ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة

بحبك .. ريهام حجاج تتغزل في زوجها محمد حلاوة

بالصور

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد