تموين قنا تفتتح سوق اليوم الواحد بنقادة لتوفير السلع بأسعار مخفضة .. صور



افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمركز نقادة، ضمن جهود الدولة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



جاء افتتاح السوق، بحضور ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز نقادة، ومدير إدارة تموين نقادة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

ويضم السوق تشكيلة واسعة من السلع الأساسية والغذائية، تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والمنظفات ومنتجات اللحوم والألبان والخضروات والفواكه والبقوليات والعصائر والعسل، وذلك بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسبة تتراوح بين 20% و50%.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن هذه الأسواق تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين لضمان وصول السلع عالية الجودة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وأشار القط، إلى أنه يجري إعداد خطة زمنية لزيادة عدد هذه الأسواق المتنقلة وتغيير مواقعها بشكل دوري لتغطية جميع مراكز وقرى المحافظة، مع العمل على تعميم التجربة في مختلف المحافظات.





