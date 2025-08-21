أخبار قنا| إزالة 333 حالة تعد ضمن فعاليات الموجة27..استقبال 520 طالباً لامتحانات قبول مدارس المتفوقين

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، جاء على رأسها إطلاق تطبيق تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية، والوحدات المحلية تواصل التصدي للتعديات بإزالة 333 حالة تعد ضمن فعاليات الموجة ٢٧ لإزالة التعديات، ومركز التطوير التكنولوجي يستقبل 520 طالباً لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين.



إطلاق تطبيق تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، آليات إطلاق تطبيق "تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية لمستشفيات قنا الجامعية "حافز"، في إطار سعي جامعة جنوب الوادي نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الصحية والإدارية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه يستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد الذاتية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تضم المرضى والعاملين والأطباء، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الحصول عليها لدعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمة الصحية.



قنا تواصل التصدي للتعديات بإزالة 333حالة تعد



واصلت محافظة قنا، جهودها المكثفة ضمن أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات، حيث أسفرت المرحلة الأولى عن تنفيذ 333 حالة إزالة بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكشف التقرير الصادر عن ديوان عام المحافظة، بأن إجمالي الإزالات المنفذة على أراضي أملاك الدولة بلغ 91 حالة بمساحة تقدر بـ21 ألفًا و530 مترًا مربعًا، في حين تم التعامل مع 135 حالة تعدٍ أخرى على أملاك الدولة بمساحة وصلت إلى 26 ألفًا و974 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة متكاملة لاسترداد حقوق الدولة.

تعليم قنا: مركز التطوير التكنولوجي يستقبل 520 طالباً لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين

عقدت مديرية التربية والتعليم بقنا تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا امتحانات القبول "أونلاين" بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي أداها ٤٨٠ طالبا وطالبة بقاعات مركز التطوير التكنولوجي ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إلى أن مركز التطوير التكنولوجي بقنا يستقبل يومي الأحد والاثنين القادمين من تخلف بعذر عن أداء امتحانات القبول بمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تشجيع الطلاب المتفوقين وإتاحة وتيسير فرص التميز والدعم لأصحاب المهارات التكنولوجية و بناء كوادر علمية ماهرة.



