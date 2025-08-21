قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| إزالة 333 حالة تعد ضمن فعاليات الموجة27..استقبال 520 طالباً لامتحانات قبول مدارس المتفوقين

إزالة تعديات
إزالة تعديات
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، جاء على رأسها إطلاق تطبيق تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية، والوحدات المحلية تواصل التصدي للتعديات بإزالة 333 حالة تعد ضمن فعاليات الموجة ٢٧ لإزالة التعديات، ومركز التطوير التكنولوجي يستقبل 520 طالباً لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين.
 

إطلاق تطبيق تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، آليات إطلاق تطبيق "تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية لمستشفيات قنا الجامعية "حافز"، في إطار سعي جامعة جنوب الوادي نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الصحية والإدارية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه يستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد الذاتية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تضم المرضى والعاملين   والأطباء، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الحصول عليها لدعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمة الصحية.
 

قنا تواصل التصدي للتعديات بإزالة 333حالة تعد


واصلت محافظة قنا، جهودها المكثفة ضمن أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات، حيث أسفرت المرحلة الأولى عن تنفيذ 333 حالة إزالة بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكشف التقرير الصادر عن ديوان عام المحافظة، بأن إجمالي الإزالات المنفذة على أراضي أملاك الدولة بلغ 91 حالة بمساحة تقدر بـ21 ألفًا و530 مترًا مربعًا، في حين تم التعامل مع 135 حالة تعدٍ أخرى على أملاك الدولة بمساحة وصلت إلى 26 ألفًا و974 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة متكاملة لاسترداد حقوق الدولة. 

تعليم قنا: مركز التطوير التكنولوجي يستقبل 520 طالباً لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين

عقدت مديرية التربية والتعليم بقنا تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا امتحانات القبول "أونلاين" بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي أداها ٤٨٠ طالبا وطالبة بقاعات مركز التطوير التكنولوجي ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إلى أن مركز التطوير التكنولوجي بقنا يستقبل يومي الأحد والاثنين القادمين من تخلف بعذر عن أداء امتحانات القبول بمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تشجيع الطلاب المتفوقين وإتاحة  وتيسير فرص التميز والدعم لأصحاب المهارات التكنولوجية و بناء كوادر علمية ماهرة.

 

مدارس المتفوقين أخبار قنا مستشفيات قنا الجامعية إزالة التعديات رؤية مصر 2030 مركز التطوير التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

ترشيحاتنا

وائل كفوري

وائل كفوري لجمهوره بعد قدوم مولودته: من قلب قلبي شكرا على محبتكم

الإسماعيلي

الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد

جماهير فناربخشة

جماهير فناربخشة ترفع شعار أوقفوا الإبادة في غزة خلال مواجهة بنفيكا

بالصور

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد