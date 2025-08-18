أخبار قنا|نائب المحافظ يتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة..وانتهاء موسم توريد القمح بزيادة 14 ألف طن

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث، أبرزها، نائب المحافظ يتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة، والتموين يعلن توريد 245 ألف طن قمح محلى بموسم 2025، كما أعلنت مديرية الزراعة انتهاء موسم توريد القمح للعام المالى الحالي بزيادة 14 ألف طن عن العام الماضى.

نائب محافظ قنا يتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إدارة أملاك الدولة لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة وذلك للوقوف على نسب الإنجاز وسير العمل والتأكد من تقديم خدمات ميسرة للمواطنين في إطار توجهات القيادة السياسية نحو استرداد حق الدولة والحفاظ على أملاكها. واستمع نائب المحافظ، إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في إنهاء طلبات التقنين وآليات فحص الملفات ودور اللجان المختصة في مراجعة المستندات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة كما التقى بعدد من المواطنين المترددين لاستكمال طلباتهم.

تموين قنا: توريد 245 ألف طن قمح محلى بموسم 2025

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، الانتهاء رسميًا من موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي 2025، بعد استلام 245,829.079 طنًا من القمح عالي الجودة، محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم المنظومة الزراعية. وأكد القط، بأن هذه النتائج جاءت ثمرةً لجهود الدولة في دعم المزارعين عبر زيادة سعر توريد الأردب وتيسير إجراءات الاستلام، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للفلاح ويعزز الثقة بين المزارعين والجهات المسؤولة عن التوريد.

بزيادة 14 ألف طن عن العام الماضى.. قنا تعلن انتهاء موسم توريد القمح

أعلن مكتب إعلام محافظة قنا، فى بيان رسمى اليوم الأحد، بأن إجمالي كميات القمح الموردة خلال موسم 2025 بلغت 254 ألفًا و829 طنًا حتى ختام الموسم في 15 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 14 ألفًا و30 طنًا مقارنة بموسم عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية في دعم هذا المحصول الاستراتيجي. وأوضح المهندس أبو العباس البدرى، وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن هذه الزيادة جاءت نتيجة جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ قنا، وبالتنسيق مع قطاعات الخدمات والإرشاد الزراعي وقطاعي الإصلاح والاستصلاح.