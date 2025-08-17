قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة

جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
يوسف رجب

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إدارة أملاك الدولة لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة وذلك للوقوف على نسب الإنجاز وسير العمل والتأكد من تقديم خدمات ميسرة للمواطنين في إطار توجهات القيادة السياسية نحو استرداد حق الدولة والحفاظ على أملاكها.

رافقه خلال الجولة صابر سعيد مدير إدارة الأملاك وعدد من مسؤولي التقنين وحصر أملاك الدولة والقائمين على منظومة التدريب.

واستمع نائب المحافظ، إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في إنهاء طلبات التقنين وآليات فحص الملفات ودور اللجان المختصة في مراجعة المستندات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة كما التقى بعدد من المواطنين المترددين لاستكمال طلباتهم.

وشدد نائب محافظ قنا، على سرعة البت في الطلبات الجادة بما يعزز من رفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي مع تطبيق القانون بكل حزم على حالات التعدي غير المستحقة.

كما تابع نائب محافظ قنا، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة حصر أملاك الدولة والذي يستهدف رفع كفاءة الكوادر التنفيذية بالمراكز والمدن في مجالات الحصر والتوثيق والرقمنة بما يضمن إنشاء قاعدة بيانات واحداثيات وتقارير دقيقة تسهم في حسن استغلال موارد الدولة وتعظيم عوائدها، مشيدا بدور فريق وزارة الاتصالات فى تنفيذ البرنامج التدريبى.

وأكد نائب المحافظ قنا، أن الدولة تنفذ خطة شاملة لاسترداد حقوقها وصون مقدراتها وأن ملف التقنين والحصر يعد من أهم ركائز التنمية المحلية، موضحا أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لإدارة هذا الملف بما يحقق الشفافية والدقة في تسجيل الأملاك ويعظم الاستفادة منها لصالح المواطنين.


