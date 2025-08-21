قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
محافظات

تعليم قنا: 6 آلاف مقعد جديد للمدارس قبل العام الدراسى الجديد

يوسف رجب

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المديرية ضخت 6000 مقعد جديد إلى المدارس الأكثر احيتاجاً وذات الكثافة المرتفعة، مطالباً المدارس بتحديد الاحتياج الفعلي من المقاعد المطلوبة، والإسراع في استلام أنصبة الكتب الواردة إلى كل مدرسة ومن ثم إلى التلاميذ.
 

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، للتأكيد على جاهزية المدارس للعام الدراسي، وبحضور مصطفى سيد قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وحسن غريب، مدير إدارة المتابعة، وأحمد سليمان، مدير التعليم الثانوي، و هناء مغربي، مدير إدارة الموازنة ومديري المراحل التعليمية بالمديرية، و مسئولي الشئون المالية والتعليم الثانوي بالإدارات التعليمية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى المضي قدماً نحو إلغاء قوائم الإنتظار بمرحلة رياض الأطفال نظرا لاختيار محافظة قنا كأولى المحافظات التي تنفذ بروتوكول وزارة التربية والتعليم مع وزارة الأوقاف في الإستعانة ببعض قاعات المساجد ذات المداخل والحمامات المنفصلة وتأثيثها للعمل كقاعات رياض الأطفال، وهي التجربة التي تقام تحت إشراف الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.
   
و شدد الصابر على: الالتزام بجدول زمني محدد وإنهاء صرف أي متأخرات تخص العاملين بالحصة أو غيرهم قبيل بداية العام الدراسي الجديد، والحد من منح الإجازات وخاصة الطويلة خلال الفترة المتبقية على بداية العام الدراسي للحرص على انتظام العمل بالمدرسة مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية من قبل قيادات المتابعة بالمديرية والإدارة لتحقيق الانضباط.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على عدم الفصل بين مدارس المرحلة الثانوية و ترك قرار الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة لولي الأمر دون أي تدخل للمدرسة إلا عن طريق المرشد التعليمى.

 

وأشار الصابر، إلى السماح بصرف مبالغ اللامركزية لتطبيق برامج الصيانة البسيطة وخطط دهان الأسوار والفصول وشراء أشجار ظليلة وفق الضوابط المقررة، وبدء العمل على إعداد قوائم الفصول من الصف الثاني في كل مرحلة  تعليمية والالتزام التام بقبول 48 طالب لكل فصل دراسي.
 

قنا تعليم قنا المدارس الأكثر احيتاجاً الإدارات التعليمية رياض الأطفال البكالوريا الثانوية العامة

