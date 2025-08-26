محافظ قنا يشارك في المنتدى الاقتصادي الإقليمي لريادة الأعمال

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فعاليات المنتدى الاقتصادي الإقليمي لريادة الأعمال، الذي نظمته جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت"، بهدف تعزيز دور المشروعات الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة 2030".

وشهد المنتدى حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وأيمن بدوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمود شفيق، ممثل هيئة بلان إنترناشيونال، إلى جانب النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الجمعيات الأهلية.

تضمنت فعاليات المنتدى، استعراض أبرز المشروعات التنموية وخطط دعم الجمعيات الأهلية وفتح مجالات تسويق جديدة أمام منتجاتها، إلى جانب عرض مقاطع مصورة لقصص نجاح من واقع الوحدات الإنتاجية بالجمعيات المحتضنة، فضلاً عن جلسة حوارية ناقشت التحديات والدروس المستفادة وانتهت إلى عدد من التوصيات لدعم مشروعات ريادة الأعمال.

وتفقد محافظ قنا، المعرض المقام على هامش المنتدى، والذي ضم منتجات صديقة للبيئة تنوعت بين ألياف الموز ومشغولاتها اليدوية، والكمبوست والفيرمي كمبوست، والأعلاف والمنتجات الورقية، وكبسولات الطاقة، والمفروشات من بقايا الأقمشة، ولعب الأطفال المعاد تدويرها، والمنتجات الغذائية وعلى رأسها المشروم، إضافة إلى الكليم اليدوي والسجاد والفخار والمشغولات اليدوية.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بدعم المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بمشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي في صعيد مصر، الذي يُعد نموذجا رائدا في دعم دور الجمعيات الأهلية بقيادة النساء والشباب.

وأوضح عبدالحليم، أن المشروع يسعى إلى تمكين الجمعيات من إدارة مشروعات مجتمعية وتوفير فرص عمل، وبناء قدراتها في مجالات التسويق والاستدامة والإدارة المالية.

ووجه محافظ قنا، الشكر للشركاء المحليين والدوليين، مؤكدا أن قنا ستظل داعما رئيسيا لكل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب وبناء مجتمع أكثر عدلا واستدامة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف عبد الحليم، مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية لخلق نماذج أعمال ناجحة تضمن استمرارية المشروعات، مشددًا على أهمية مشاركة منتجات الجمعيات في مهرجان الفنون والحرف التراثية، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.

