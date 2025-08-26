محافظ قنا يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قرارًا بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من ٢٣٨ درجة إلى ٢٣٤ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وذلك استجابة لمتطلبات القبول ومراعاة لمصلحة الطلاب.

خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية

جاء قرار خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية عقب الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة ودراسة الموقف الراهن من حيث نسب النجاح والأماكن الشاغرة بعد المرحلة الأولى من التنسيق.

استثناء بعض المدارس من خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية:

وأوضح محافظ قنا، أن القرار يستثني عددًا من المدارس هي الشهيد خيرت القاضي الثانوية والدكتور يوسف إسماعيل الثانوية ونجع حمادي الثانوية بنات وداود تكلا الثانوية المشتركة بإدارة نجع حمادي والشهيد وسام الثانوية المشتركة بإدارة فرشوط والشهيد حسني عبادي الثانوية المشتركة بإدارة الوقف وقنا الثانوية الجديدة والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين وقنا الثانوية بنات والسيدة زينب الثانوية بنات بإدارة قنا التعليمية.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي التجاري

وفيما يخص التعليم الفني أشار محافظ قنا، إلى أنه تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي التجاري بنين وبنات نظام الثلاث سنوات ليصبح ١٨٥ درجة باستثناء مدرسة الإشراف التجارية المشتركة، حيث يشترط حصول طلاب مجلس قروي الإشراف فقط على ١٧٥ درجة كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات عند ١٦٠ درجة.