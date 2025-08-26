قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
محافظات

محافظ قنا يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية

يوسف رجب

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قرارًا بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من ٢٣٨ درجة إلى ٢٣٤ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وذلك استجابة لمتطلبات القبول ومراعاة لمصلحة الطلاب.

 خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية

جاء  قرار  خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية  عقب الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة ودراسة الموقف الراهن من حيث نسب النجاح والأماكن الشاغرة بعد المرحلة الأولى من التنسيق.

استثناء بعض المدارس من  خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية:

 

وأوضح محافظ قنا، أن القرار يستثني عددًا من المدارس هي الشهيد خيرت القاضي الثانوية والدكتور يوسف إسماعيل الثانوية ونجع حمادي الثانوية بنات وداود تكلا الثانوية المشتركة بإدارة نجع حمادي والشهيد وسام الثانوية المشتركة بإدارة فرشوط والشهيد حسني عبادي الثانوية المشتركة بإدارة الوقف وقنا الثانوية الجديدة والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين وقنا الثانوية بنات والسيدة زينب الثانوية بنات بإدارة قنا التعليمية.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي التجاري

وفيما يخص التعليم الفني أشار محافظ قنا،  إلى أنه تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي التجاري بنين وبنات نظام الثلاث سنوات ليصبح ١٨٥ درجة باستثناء مدرسة الإشراف التجارية المشتركة، حيث يشترط حصول طلاب مجلس قروي الإشراف فقط على ١٧٥ درجة كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات عند ١٦٠ درجة.

قنا الصف الأول الثانوي العام الحد الأدنى للقبول الثانوي العام درجة القبول

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار الدواجن

أسامة أبو المجد
السعودية
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

