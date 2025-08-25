تعليم قنا يشيد بأداء القائمين على امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بجهود مديري العموم بديوان المديرية والإدارات التعليمية ومسئولي مركز توزيع الأسئلة ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين الذين أشرفوا على امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.



جاء ذلك عقب اختتام فعاليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين 25/ 8/ 2025 بعد انقضاء تسعة أيام عمل متواصل منذ السبت الموافق 16/ 8.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دور المنظومة التي أدارت غرف العمليات الرئيسة بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية ونجحت في تذليل العقبات والتدخل العاجل في أي أزمات، مما أدى إلى انتهاء ماراثون الدور الثاني دون رصد حالات تجاوز تؤثر على سير أعمال الامتحانات.



وأشار الصابر، إلى الالتزام بالكتب الوزارية والتكليفات الواردة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والتنسيق مع الجهات المعنية التي بذلت قصارى جهدها في أداء العمل المنوطة به.

جدير بالذكر أن 7 لجان امتحانية استقبلت اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة"النظام القديم" لأداء امتحانات مادة الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الأدبية والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، بينما اختتم طلاب النظام الحديث امتحاناتهم أول أمس السبت.

