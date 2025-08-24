قنا .. انطلاق مبادرة القضاء على السمنة بالوحدات الصحية

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إنطلاق " المبادرة الرئاسية للقضاء على السمنة "والتي ستقدم داخل عيادات السمنة بالمحافظة، إنطلاقاً من جهود وزارة الصحة والسكان نحو دعم الصحة العامة للأفراد وفحص واكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.



أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن المديرية حددت ٧ وحدات صحية لتقديم تلك المبادرة داخل المحافظة كمرحلة أولي للمبادرة وهي الوحدة الصحية بقرية كوم يعقوب التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، وحدة العركي ووحدة الكوم الأحمر التابعتان لإدارة فرشوط الصحية ووحدة المحروسة التابعة لإدارة قنا الصحية ووحدة البراهمة بإدارة قفط الصحية، بالإضافة إلي وحدة الكلالسة والشعراني بإدارة قوص.

أشار صادق، إلى أن عيادة السمنة تقدم خدماتها لكافة المترددين علي الوحدات المذكورة مع التركيز علي الفئات المستهدفة للأعمار من عمر ٦ سنوات وما فوق ذلك، وأن المبادرة تهدف للقضاء علي مرض السمنة وتقليل إحتمالية حدوث الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض القلب الناجمة عن مرض السمنة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن مواعيد عيادات السمنة وتقديم خدمات المبادرة التي تشرف عليها الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مرفت أحمد عمر، منسق المبادرة بالمحافظة سوف تكون خلال ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، من خلال فريق مدرب ضم أكثر من ٥٠ فرد من الفئات الطبية المختلفة.

وأكد صادق، الجاهزية الكاملة لعيادات السمنة من حيث التجهيزات والقوي البشرية وخطط التشغيل والتي تدعم تحقيق مستهدف المبادرة بنجاح.

وأشارت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية، إلي أن عيادات السمنة تقدم خدمات الفحص والتشخيص والمتابعة والتوعية إلي أهمية التغذية السليمة وإتباع أنماط صحية مناسبة لمواجهة السمنة والتقليل من مضاعفاتها الصحية.

