قنا .. وفاة ممرضة بأزمة قلبية مفاجئة بمستشفى قوص المركزي

لفظت ممرضة أنفاسها الأخيرة بمستشفى قوص المركزى جنوب قنا، عقب تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أثناء استعدادها لتسلم نوبتجية العمل بالمستشفى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وفاة رغدة عبدالباسط علي إبراهيم، ممرضة بمستشفى قوص المركزى عقب تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.



وسادت حالة من الحزن بين أهالى مدينة قوص حزناً على الممرضة التى تحظى باحترام الجميع، لجهودها فى خدمة المرضى بالمستشفى.



من جانبها أصدرت مديرية الصحة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة، والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بياناً نعت فيه الممرضة الراحلة، عقب تعرضها لأزمة قلبية.