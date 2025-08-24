تعليم قنا: سرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بنظام الحصة

وجه هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة سرعة إنجاز الأعمال والمهام المالية والمستحقات للعاملين بنظام الحصة، وصرف المستحقات لجميع العاملين بالإدارات التعليمية وسرعة الانتهاء والفصل فى الأحكام القضائية للعاملين.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وشاكر أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، ومحمد دويدار، أمين عام نقابة المعلمين، وحامد الوحش، أمين الصندوق، ورؤساء أقسام الماهيات ومسئولي المالى والادارى والبيرول بالادارات التعليمية.

وأكد الصابر، بأن سرعة صرف مرتبات المعلمين العاملين بالحصة سوف يشجعهم على بذل أقصى جهد ممكن فى العملية التعليمية، وأن هؤلاء المعلمين ساهموا بشكل كبير بجانب المعلمين الأساسيين فى سد وتقليل العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية من المخازن وتوزيعها على المدارس بسرعة قبل بداية العام الدراسي الجديد

فيما استعرض شاكر أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، أبرز ما تقدمه النقابة من خدمات لأعضائها، من بينها دعم رحلات الحج والعمرة، وتوفير المنح والإعانات المالية وقت الأزمات، قروض الزواج والتعليم، ومستشفى المعلمين إلى جانب المصايف والرحلات الداخلية، إضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني لمواكبة مستجدات التعليم.



وأشار أبوبكر، إلى رفع قيمة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين إلى المعاش إلى 50 الف جنيه بعد موافقة هيئة الرقابة المالية التزاماً بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 المنظم لكافة الأسس والقرارات التي تتخذها النقابة من أجل إعلاء شأن المعلم.

وأضاف محمد دويدار، أمين عام النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بأن الزملاء من العاملين بإداراتي قوص ونقادة برغم تبعيتهم تنظيمياً للنقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الأقصر، إلا أن لهم كافة الخدمات وصلاحيات الزملاء من الإدارات الأخرى.