حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لرفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين العامة، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق،بمشاركة مسؤولي قسم الإشغالات برئاسة الحي،بشن حملة اشغالات مكبرة شملت مناطق (المحطة – شارع البوستة – نفق المشاة – المنتزه) وعدداً من الشوارع الداخلية بنطاق الحي، واسفرت عن رفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنيين وتسبب ازدحاماً مرورياً.

وتأتي هذه الجهود في إطار استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية المستمرة، لتحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون، بما يضمن راحة وأمان المواطنين.