اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

استعرض الدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم التعليم العام بقنا، آخر المستجدات في خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على أن التعليم الابتدائي هو حجر الزاوية فى المنظومة التعليمية وأساس نجاح التعليم بمصر، مشيداً بجهود القائمين على التعليم الابتدائي والصفوف الأولى في تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب الصفوف الأولى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لديهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بالمركز الإستكشافى للعلوم، برئاسة مدير عام التعليم العام، وبحضور الدكتور أحمد سعد، مدير إدارة التعليم الاعدادي، ومحسن خلف الله مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة، ومديرو عموم الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي والإعدادي العام على مستوى المحافظة.

وأكد النجمي، سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، إلى جانب الالتزام بتعليمات الوزارة، وتفعيل لائحة الإنضباط المدرسي داخل المدارس وحصر الغياب الإلكتروني للطلاب بدقة وسرعة في المواعيد المحددة من قبل الوزارة، وتجهيز قوائم الفصول الدراسية.

كما أوضح مدير عام التعليم العام، أنه من الضروري الالتزام بالكثافة المطلوبة داخل كل فصل، وكذلك تنفيذ الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2025 بتوحيد الزى المدرسي للطلاب داخل المدارس بجميع المراحل التعليمية.

ووجه النجمى، بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية وأعمال الصيانة البسيطة لإستقبال الطلاب وسرعة الإنتهاء من إعداد البيانات الخاصة باحتياجات المدارس لسد العجز في التخصصات المختلفة وتكليف لجان لمتابعة المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار مدير عام التعليم العام، إلى الاجتماع يأتى في إطار تكليفات هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الإستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026م.

