بمشاركة شيوخ وقساوسة.. «أنا مصري» تحتضن احتفالية عيد العذراء مريم بقنا | شاهد

نظمت جمعية "أنا مصري" بقنا، حفل عشاء لأبناء قنا بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم، الذي يتزامن مع شهر أغسطس من كل عام، بمشاركة لفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بمحافظة قنا.

وشهدت الاحتفالية حضور أكثر من 500 فرد من القيادات المجتمعية والنسائية، وممثلين عن مختلف مراكز محافظة قنا، وسط أجواء من البهجة والفرح بين المشاركين، احتفاءً بهذه المناسبة الدينية.

وتخللت الفعاليات كلمات لعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، تناولت مكانة السيدة العذراء مريم في الديانتين، وما تحمله هذه الذكرى من دلالات روحية عظيمة، فضلًا عن احتفاء المصريين برحلة العائلة المقدسة.

من جانبها، أوضحت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية "أنا مصري" بقنا، أن الاحتفالية تأتي في إطار أولويات الجمعية التي تحرص دائمًا على تنظيم فعاليات خاصة بالمناسبات الدينية والوطنية، لما لها من دور بارز في تعزيز الانتماء والوحدة والترابط بين أبناء الشعب المصري.

وأضافت باخوم أن الاحتفالية تعد نموذجًا حيًا للوحدة الوطنية والترابط الحقيقي بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع المصري، مؤكدة أن الشعب المصري يثبت دائمًا أنه أقوى من أي محاولات أو مخططات تسعى إلى زعزعة استقراره المجتمعي.

