ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستوى الأمن والاستقرار في مصر، مؤكدا أنها دولة قوية وآمنة بشكل يفوق التوقعات، مشيرا إلى انخفاض معدلات الجريمة فيها مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته الخاصة، عقب مغادرته مدينة شرم الشيخ مساء أمس بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام: "مصر بلد قوي وآمن.. لن تصدقوا مدى قوتهم. يمكنك أن تسير في شوارعها ليلًا دون أن تتعرض لأي خطر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "معدل الجريمة في مصر منخفض للغاية، ولا توجد جرائم عنف كالتي نراها في أمريكا. بإمكانك أن تتجول ليلًا في الحدائق أو الشوارع دون خوف من سرقة أو اعتداء.. هذا لأن قيادتهم تعرف تمامًا ماذا تفعل".