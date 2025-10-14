رئيس الوزراء البريطاني: خطة ترامب للسلام فرصة "لإغلاق فصل مروع من التاريخ"

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نحو عاجل وسريع، مشيرا إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة تعد فرصة "لإغلاق فصل مروع من التاريخ".



وقال ستارمر - في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم /الثلاثاء/ بشأن خطة السلام في غزة - إن المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة أصبحوا طلقاء، والقصف على غزة توقف، والمساعدات التي هناك حاجة ماسة إليها بدأت في الدخول إلى القطاع، وذلك نتيجة لخطة السلام التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بات لدينا فرصة لإغلاق فصل مروع من التاريخ".



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "نحن الآن في انتظار الإفراج عن المحتجزين (الإسرائيليين) المتوفيين"، مطالبا بعودة جثامينهم إلى عائلاتهم على الفور.



وأعرب ستارمر عن تعاطفه مع السكان في غزة إذ فقد كل السكان تقريبا أحد أفراد أسرهم من زوج أو زوجة أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنه، وقُتل أكثر 20 ألف طفل، مستشهدا بفتاة فلسطينية تدعى يارا وتبلغ من العمر 17 عاما كان قد التقى بها قبل عام تقريبا بعد أن فقدت 44 فردا من أفراد عائلتها خلال الحرب في غزة، واصفا هذه المأساة بأنها "ألم لا يمكن أن يمحى، حتى في ظل احتفالنا بالسلام اليوم".



وقال ستارمر "الآن لقد توقف القتل، وبدأت المساعدات في الدخول إلى غزة، ولكن لكي نكون واضحين نحتاج بشكل عاجل أن نرى دخول المزيد من المساعدات إلى القطاع وبسرعة أكبر، يجب رفع جميع القيود"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك حاجة ماسة إلى إيصال الغذاء والصرف الصحي والمأوى إلى القطاع.