الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: خطة ترامب للسلام فرصة "لإغلاق فصل مروع من التاريخ"
أ ش أ

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نحو عاجل وسريع، مشيرا إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة تعد فرصة "لإغلاق فصل مروع من التاريخ".


وقال ستارمر - في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم /الثلاثاء/ بشأن خطة السلام في غزة - إن المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة أصبحوا طلقاء، والقصف على غزة توقف، والمساعدات التي هناك حاجة ماسة إليها بدأت في الدخول إلى القطاع، وذلك نتيجة لخطة السلام التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بات لدينا فرصة لإغلاق فصل مروع من التاريخ".


وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "نحن الآن في انتظار الإفراج عن المحتجزين (الإسرائيليين) المتوفيين"، مطالبا بعودة جثامينهم إلى عائلاتهم على الفور.


وأعرب ستارمر عن تعاطفه مع السكان في غزة إذ فقد كل السكان تقريبا أحد أفراد أسرهم من زوج أو زوجة أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنه، وقُتل أكثر 20 ألف طفل، مستشهدا بفتاة فلسطينية تدعى يارا وتبلغ من العمر 17 عاما كان قد التقى بها قبل عام تقريبا بعد أن فقدت 44 فردا من أفراد عائلتها خلال الحرب في غزة، واصفا هذه المأساة بأنها "ألم لا يمكن أن يمحى، حتى في ظل احتفالنا بالسلام اليوم". 


وقال ستارمر "الآن لقد توقف القتل، وبدأت المساعدات في الدخول إلى غزة، ولكن لكي نكون واضحين نحتاج بشكل عاجل أن نرى دخول المزيد من المساعدات إلى القطاع وبسرعة أكبر، يجب رفع جميع القيود"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك حاجة ماسة إلى إيصال الغذاء والصرف الصحي والمأوى إلى القطاع. 

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

