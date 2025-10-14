قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة: لا دخول للوقود إلى غزة إلا في حالات إنسانية محددة

القسم الخارجي

أعلنت إسرائيل للأمم المتحدة أنها لن تسمح بدخول الوقود أو الغاز إلى قطاع غزة، باستثناء كميات محدودة مخصصة لاحتياجات البنية التحتية الإنسانية.

كما أبلغت تل أبيب المنظمة الدولية بأنها ستسمح فقط بدخول نصف عدد شاحنات المساعدات المتفق عليه إلى القطاع.

وفي تطور مرتبط، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عدم فتح معبر رفح الحدودي يوم غد الأربعاء، معلنة أن القرار جاء ردًا على ما وصفته بـ"تأخر حركة حماس في تسليم ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين".

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المستوى السياسي وافق على توصيات أمنية بفرض عقوبات على حركة "حماس"، متهمًا إياها بالإخلال باتفاق سابق، وتشمل العقوبات تقليص الدعم الإنساني المقدم للقطاع حتى استعادة جميع رفات الجنود القتلى.

من جانبه، صرح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، بأن الحركة أبلغت الوسطاء أنها تواجه صعوبات في العثور على الجثامين، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل.

ويأتي هذا التوتر في أعقاب تسلُّم إسرائيل أربعة توابيت يُعتقد أنها تحتوي على رفات أسرى قتلوا خلال الحرب. وقد أكد معهد الطب العدلي الإسرائيلي التعرف على جثماني غاي إيلوز وبيفين جوشي، بينما لم تُكشف بعد هوية الجثمانين الآخرين، بحسب بيان صادر عن الجيش.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية بتشكيل قوة دولية خاصة مطلع أكتوبر الجاري، تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر وتركيا وإسرائيل، تعمل على البحث عن رفات الجنود داخل غزة، بالتوازي مع جهود وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

