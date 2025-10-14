قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
توك شو

باسم يوسف: الكلام عن تغيير بيرس مورغان وهم.. شغلته المشاهدات مش الحقيقة

هاجر ابراهيم

أكد الإعلامي باسم يوسف: “ موضوع أني قدرت أغير فكرة بيرس مورغان عن القضية الفلسطينية ودعمه لها كلام فارغ، وبيجيلي ناس كتير بيقولوا والله بيرس مورغان أتغير وبقا معانا، وكنت بتجنن أما أسمع كدا، يا جدعان دي شغلته".

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “شغلته المشاهدات أو يبوظ مقابلات وطلعت معاه أخر مرة وقولت الكلام دا فى وشه، ومكنتش طايق بقا بصراحة، وقولت أنت ولا بتتغير ولا نيلة، وطبعا زي أى رجل أبيض عنده شعور بالتفوق عليك يمن عليك يقولك ما طلعتك معايا، شكرا ماانت بتجيب علشان المشاهدات بتاعاتك”.

وتابع: “يا جماعة بلاش عشم فى الناس دي الناس دي بترميلنا شوية أكل ونفرح بيه دا كلام فارغ، وللأسف الميديا الغربية هي القبة الحقيقية التي تحمي إسرائيل فعلا وأنا قولتله الكلام فى وشه، ودا كله سيرك وهذا السيرك بيلهينا عن مصيبة جاية وللأسف مش هتقف عند فلسطين بس”.

وأشار: “الناس دي مش مخها انها تخرب الشرق الأوسط بس، للأسف احنا ماشيين فى سكة العالم كله هيدفع ثمنها، ولكن دي عايزة حدوتة تانية”.

باسم يوسف الإعلامي باسم يوسف كلمة أخيرة إسرائيل غزة

