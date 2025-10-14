باسم يوسف: الكلام عن تغيير بيرس مورغان وهم.. شغلته المشاهدات مش الحقيقة

أكد الإعلامي باسم يوسف: “ موضوع أني قدرت أغير فكرة بيرس مورغان عن القضية الفلسطينية ودعمه لها كلام فارغ، وبيجيلي ناس كتير بيقولوا والله بيرس مورغان أتغير وبقا معانا، وكنت بتجنن أما أسمع كدا، يا جدعان دي شغلته".

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “شغلته المشاهدات أو يبوظ مقابلات وطلعت معاه أخر مرة وقولت الكلام دا فى وشه، ومكنتش طايق بقا بصراحة، وقولت أنت ولا بتتغير ولا نيلة، وطبعا زي أى رجل أبيض عنده شعور بالتفوق عليك يمن عليك يقولك ما طلعتك معايا، شكرا ماانت بتجيب علشان المشاهدات بتاعاتك”.

وتابع: “يا جماعة بلاش عشم فى الناس دي الناس دي بترميلنا شوية أكل ونفرح بيه دا كلام فارغ، وللأسف الميديا الغربية هي القبة الحقيقية التي تحمي إسرائيل فعلا وأنا قولتله الكلام فى وشه، ودا كله سيرك وهذا السيرك بيلهينا عن مصيبة جاية وللأسف مش هتقف عند فلسطين بس”.

وأشار: “الناس دي مش مخها انها تخرب الشرق الأوسط بس، للأسف احنا ماشيين فى سكة العالم كله هيدفع ثمنها، ولكن دي عايزة حدوتة تانية”.