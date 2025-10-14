باسم يوسف: دخلت لقاء بيرس مورغان كأني في عرض “ستاند أب كوميدي”

أكد الإعلامي باسم يوسف: “انا طلعت مع بيرس مورغان 11 يوما بالظبط بعد 7 أكتوبر ومكنش عندي أى رد لكل الأكاذيب اللي كانت بتطلع، والإعلام كان مجيش بطريقة غريبة فى أمريكا، وكانوا حاطين أعلام إسرائيل".

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “دخلت اللقاء كأني داخل عرض أستاند أب كوميدي والحاجة الوحيدة اللي كانت تحدث فى العبث دا هو مزيد من العبث، وكنت داخل مش ضامن أى حاجة خالص، وكنت بتكلم عن السياسة بتشبيهات تافهة بحياة الناس زي الكوميديان بيعملوا”.

وتابع: “مكنش عندي أى معلومات أو شئ يثبت أو ينفي أى شئ أو كلام بيقوله، واللي بيجذب التسلية، حتي لو الموضوع يتعلق بحياة ناس، البني أدم مهما كان كويس عايز شئ يتفرج عليه ويتسلي”.