باسم يوسف: إسرائيل باعت روايتها بالأفلام.. والغرب استخدم الفن لتقليلنا

قال الإعلامي باسم يوسف: “إسرائيل لم تبيع قصتها من خلال السياسيين وأستاذة الجامعة، بل باعت قصتها عن طريق المشاهير والممثلين والأفلام والثقافة”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “الغرب أستخدم الفن والإعلام والكوميديا من أجل أن يقلل مننا، واللي بيحصل اليوم فى الإعلام الغربي هو نتاج سنوات طويلة جدا من الإستراتيجية الإعلامية على مدي سنوات".

وتابع: “كعرب ومصريين عايشين فى أمريكا صدمتها بعدما حدثت أحداث 7 أكتوبر مختلف كتير جدا عن الصدمة اللي الناس عايشاها فى الشرق الأوسط، والفلوس هي التي تحكم أمريكا”.