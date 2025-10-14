باسم يوسف عن ردود الفعل بعد ظهوره: أنا مش بتاع زمان.. اتغيرت واتعلمت

واصل الإعلامي باسم يوسف الحديث عن محطات حياته وتطور أفكاره، خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، متطرقًا إلى ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض الحلقة الأولى من اللقاء.

وقال يوسف: "فيه ردود أفعال كتير، وكنت متوقع يكون فيه اختلاف، لكن أكتر حاجة استغربتها إن الناس تقول ده مش باسم، باسم اتغير، مش زي زمان.. طب ما إحنا كلنا اتغيرنا! 11 سنة عدت على الناس كلها، والناس مش هتفضل زي ما هي. أنا خلاص معدتش باسم بتاع 2011، أنا دلوقتي عندي 51 سنة، عندي حياة مختلفة وظروف مختلفة، ومستمتع إني بتغير وبتعلم حاجات جديدة، ومصر نفسها بتتغير".

وأضاف: "أنا ممتن إن الناس لسه مهتمة وعايزة تشوفني، بس في الحقيقة الناس مش عاوزة البرنامج نفسه، الناس عايزة تعرف الاتجاه رايح فين، هتكلم ولا لا، هيقول إيه ولا مش هيقول.. لأسباب بره البرنامج".

وأكد باسم يوسف أن التغيير بالنسبة له أمر طبيعي وضروري، سواء في الفكر أو في طريقة التعبير، معتبرًا أن التجربة والخبرة والنضج عوامل تصنع شخصيات جديدة بمرور الوقت.