باسم يوسف يعتذر لزوجته: الجوازة دي كانت مقلب.. والشهرة وجعت دماغها

أكد الإعلامي باسم يوسف: “أنا واحد طماع وعايز حريات ومساحة أكتر أنا زبون وليا طلبات، وأمريكا بتقولك انا عندي حريات قول اللي انت عايزه دخلت ملقتش الخدمة زى الاعلان اه الخدمة كانت أحسن من مطاعم أحسن بس مش دا مستوي الوعد اللي قولتلي عليها”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “كل بلد ليها براند، أمريكا البراند بتاعتها الحريات، وحياتي هنا فى أمريكا أنا راضي عنها الحمد لله وهناك مميزات وعيوب، وأنا مواطن بتكلم عن العيوب أكتر من المميزات لأن المميزات دا حق المواطن”.

وتابع: “أكل عيش أني اعارض دايما وانا واحد بينكت على الأحوال اللي حواليا، أنا مشكلتي ان الميكروفون بتاعي كبير حبتين ف بيوجع علشان الفولورز، مراتي نفسها أبطل أطلع فى الإعلام، علشان خايفة، وهي شافت وأتعذبت معايا والشهرة جابت وجع دماغ كبير جدا ليها، وهي أتضحك عليها فى الجوازة دي، ومشافتش الا هم وشدة أعصاب، وبعتذرلها على المقلب اللي شربته ”.