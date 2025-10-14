باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي

أكد الإعلامي باسم يوسف: “لقائي الثاني مع بيرس مورغان أنتشر أكثر فى الدوائر الأجنبية، لانهم أول مرة يسمعوا المعلومات دي، وناس كتير يهود يجيبوا العروض بتاعتي ويحضروها فى أمريكا وأوروبا وبيساندوني، لأنهم حاسين أن إسرائيل مختطفة دينهم”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “قولت أن حماس إرهابية ودي قلبت عليا الدنيا فى العالم العربي، والحوار لسة الناس متفرجتش لدرجة أن أخويا كلمني من مصر وقال أن أصحاب بناته بيقول ايه دا الحقي دا عمك بيقول عن المقاومة إرهابية، وكان هناك هجوما كبيرا عليا فى الأول، وباسم خانا، لحد ما الناس أتفرجت على الحوار بالكامل وفهمت أنا بحاول أعمل ايه”.

وتابع: “انا كنت عارف ان بيرس مورغان هيسألني، وقولت كدا لأن اى محاولة ساعتها اى للدفاع عن حماس كان ممكن يخسرك ناس جايين يسمعوا ويفهموا عن الموضوع، والبرنامج مكنش عايزي إجابة هم كانوا عايزين يقفلوا المقابلة وينسوا اللي إسرائيل بتعملوا ويوصل الموضوع فقط لحماس، ولم يكن رأى قناعة شخصية، أنا كنت عايز أخد حقي فى القضية الأهم والأكبر”.

وأشار: “انا ساعات بعك الدنيا واصلا شغلتي التهريج ومتتوقعش مني أن كل حاجة بعملها تبقي صح ، علشان كدا بكرر كل شوية أني الراجل الغلط فى المكان الغلط”.