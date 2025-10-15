قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

منار شعبان

تصدّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمته في «قمة شرم الشيخ للسلام»، حين وجه ملاحظة غير معتادة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، واصفًا إياها بأنها «امرأة جميلة»، في لحظة بدت خارج السياق الدبلوماسي للحدث.

وخلال حديثه عن جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، التفت ترامب نحو ميلوني، التي كانت تقف خلفه على المنصة ضمن مجموعة من نحو ثلاثين زعيمًا شاركوا في القمة، وقال مبتسمًا: «أنا لست مسموحًا لي أن أقول ذلك لأن هذا عادةً ما ينهي المسيرة السياسية في أمريكا، لكنك امرأة جميلة... وسأجازف وأقولها».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

https://youtube.com/shorts/IKrUS4X7r6s?si=3TYSB_SkPo3QDdho

