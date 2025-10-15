ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

تصدّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمته في «قمة شرم الشيخ للسلام»، حين وجه ملاحظة غير معتادة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، واصفًا إياها بأنها «امرأة جميلة»، في لحظة بدت خارج السياق الدبلوماسي للحدث.

وخلال حديثه عن جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، التفت ترامب نحو ميلوني، التي كانت تقف خلفه على المنصة ضمن مجموعة من نحو ثلاثين زعيمًا شاركوا في القمة، وقال مبتسمًا: «أنا لست مسموحًا لي أن أقول ذلك لأن هذا عادةً ما ينهي المسيرة السياسية في أمريكا، لكنك امرأة جميلة... وسأجازف وأقولها».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

https://youtube.com/shorts/IKrUS4X7r6s?si=3TYSB_SkPo3QDdho