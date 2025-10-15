محمد فؤاد يُحيي حفلين غنايين في بغداد

يُحيي النجم محمد فؤاد حفلين غنايين اليوم الأربعاء وغدًا الخميس في بغداد ومن المقرّر أن يقدّم لجهورة باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة الذي تميز بها في مشواره الغنائي.

وتميز النجم محمد فؤاد بغناء اللون الرومانس و بإحساسه المرهف وصوته القوي تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور ويعتبر واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية ، و تمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز فهو داعم التجديد و الاختلاف في أعماله الغنائية و يستخدم كلمات بسيطة و رومانسية و يوصل رسالته من العمل بكل سهوله ووضوح

يعتبر محمد فؤاد واحداً من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء بل يضيف بصمت الخاصة الي كل أغنية يقدمها و يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب ، لياسر المستمعين من اللحظة الأولى في كل مرة يضع صوته في أغنية ، تثير كلمتها و لحتها اعجاب الناي و تصبح حديثهم ليترسخ بذلك كواحد من ابرع المطربين في الساحة الفنية