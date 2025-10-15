وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن هناك استعدادًا كاملًا لتنفيذ قوافل وفعاليات ثقافية موجهة لأطفال غزة فور تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، موضحًا أن هناك العديد من الخطط التي تشمل معارض كتب ومكتبات متنقلة ومسرح متنقل يقدم عروضًا مسرحية وسينمائية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم مستمر حتى يتم تطوير بنية تحتية مستدامة لاحتضان هذه الأنشطة في المنطقة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا القدرة الكبيرة والرغبة الصادقة في الوصول إلى الأطفال والأهالي في المنطقة الشرقية من غزة، وسنعمل على تكثيف جهودنا فور تهيئة الظروف المناسبة، ونطمح لأن نكون من أوائل الجهات الثقافية التي تقدم الدعم هناك".

وفيما يتعلق بتحويل هذه المبادرة إلى برنامج دوري ومستمر بين مصر ووزارة الثقافة الفلسطينية، أكد الدكتور هنو أن ذلك يتطلب تنسيقًا وتكاملًا واسعًا مع منظمات إقليمية ودولية وجمعيات أهلية عاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية لديها حضور قوي في مناطق الخليج والمغرب العربي والقرن الإفريقي، لكنها تحتاج إلى تعاون أوسع لتحقيق استدامة وتأثير أكبر.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ستأخذ الخطوات اللازمة بشكل مدروس ومكثف خلال الفترة القادمة، مع الحرص على استغلال أي فرصة أو نافذة متاحة لخدمة الثقافة والتعليم في غزة، مؤكدًا أن الدعم والاهتمام الكبيرين بهذه المنطقة العزيزة لن يتوقفا.