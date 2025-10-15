أرباح سامسونج في الربع الثالث تكشف عن أداء قوي واستثنائي

تشهد شركة سامسونج فترة ازدهار لافتة وذلك بفضل الطفرة المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فما زال الشركة تحتفظ بلقب أكبر مصنّع للشرائح في العالم. ومن جانبها قد أصدرت شركة سامسونج توجيهاتها الخاصة وذلك بنتائج الربع الثالث من عام 2025، متوقعة أن تحقق أعلى أرباح فصلية منذ عام 2022.

ايرادات سامسونج

أما عن الآيرادات فتُقدّر بحوالي 60 مليار دولار، في حين يُتوقع أن تصل الأرباح التشغيلية إلى 12.1 تريليون بنحو 8.5 مليار دولار وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 32% في الإيرادات و8.7% في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي السياق نفسه قد ارتفعت الأرباح بفضل شرائح الذاكرة التقليدية المدعومة بالطلب على الخوادم

وعزا المحللون الانتعاش بشكل رئيسي إلى تحسن أسعار شرائح الذاكرة التقليدية، وهو ما من شأنه أن يعوض ضعف أحجام مبيعات شرائح الذاكرة عالية النطاق (HBM)، حيث لم تقم سامسونج بعد بتوريد أحدث منتجات HBM إلى شركة إنفيديا (NVDA.O)., يفتح علامة تبويب جديدة.

أجهزة الكمبيوتر الشخصية

تم تصميم شرائح HBM، التي تعد ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي (AI)، لتقليل استهلاك الطاقة ومعالجة مجموعات البيانات الكبيرة عن طريق تكديس الشرائح عموديًا.

وقال المحللون إن الطلب على شرائح الذاكرة، وخاصة من جانب الشركات العملاقة والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في خدمات مثل ChatGPT، قد أدى إلى زيادة عبء العمل على الخوادم العامة، وبالتالي زيادة أسعار شرائح الذاكرة التقليدية.

وارتفعت أسعار بعض شرائح DRAM، المستخدمة على نطاق واسع في الخوادم والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 171.8% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات TrendForce.

ورغم أن أداء أعمال الذاكرة التقليدية لشركة سامسونج كان جيدا، قال محللون إن التأخير في توريد أحدث شرائح HBM3E المكونة من 12 طبقة إلى شركة إنفيديا أضر بأرباحها وسعر سهمها.



خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركات Samsung وSK Hynix وOpenAI عن شراكات لتزويد مشروع Stargate بشرائح ذاكرة متقدمة.

صفقة شريحة الذكاء الاصطناعي بين OpenAI و AMD (AMD.O), يفتح علامة تبويب جديدةوقال ريو يونج هو، المحلل البارز في شركة NH للاستثمار والأوراق المالية، إن شركة هواوي، أحد العملاء الرئيسيين لشركة سامسونج في مجال HBM، سوف تستفيد أيضاً من سامسونج.

وأضاف ريو أن صفقة مصنع سامسونج البالغة قيمتها 16.5 مليار دولار مع تيسلا رفعت التوقعات بأن أعمال تصنيع الرقائق التعاقدية المتعثرة لدى سامسونج قد تفوز بمزيد من الطلبات من شركات التكنولوجيا الكبرى إذا سلمت الشركة المشروع كما هو مخطط له.

وفي حين تشير صفقات التوريد الأخيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى توقعات إيجابية لشركة سامسونج، حذر المحللون من أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على الرقائق وتشديد الصين لضوابط التصدير على المواد الأرضية النادرة المستخدمة في الرقائق المتقدمة ومعدات التصنيع.