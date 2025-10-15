أول تعليق من دي يونج بعد تجديد عقده مع برشلونة

أعرب الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب نادي برشلونة عن سعادته بتجديد عقده مع البلوجرانا حتى 2029.

وقال دي يونج، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: " “كما قلتُ دائمًا، لطالما حلمتُ باللعب مع برشلونة، والآن، وبعد أن حققتُ هذا الحلم، أريد مواصلة السعي لتحقيقه لسنواتٍ عديدة قادمة والفوز بمزيد من الألقاب”.

وأضاف: "إنه لشرف عظيم أن أكون بين قادة برشلونة، أسعى جاهدًا لأكون قدوة حسنة وأقدم النصح لمن يرغب، لن أتغير، فأنا دائمًا كذلك، ولكنك تدرك أن صوتك له وزن أكبر في غرفة الملابس."

برشلونة "حلم الطفولة"



وتابع: “تجديد عقدي يعني لي الكثير، منذ صغري، حلمتُ باللعب مع برشلونة، والآن وقد وصلتُ إلى هنا، أرغب بالبقاء لأطول فترة ممكنة، إنه يوم سعيد جدًا لي ولعائلتي”.

وأشار: "وقعت للنادي الذي حلمت به عندما كنت طفلاً، والآن أتمنى أن أبقى هنا لمدة عشر سنوات، وأفوز بدوري أبطال أوروبا وأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وحول راتبه، أجاب: "لن أفصح عن راتبي، لطالما تم المبالغة في هذا الأمر، وهذا يؤثر على نظرة الناس لي، إذا قرأ الناس هذا في الصحف، وأن فرينكي هو الأعلى أجرًا، فهذا خطأكم، أنا سعيد بتجديد عقدي مع برشلونة."