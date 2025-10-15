ريال مدريد يستعيد ماستانتونو قبل مواجهة خيتافي.. ومبابي يقترب من العودة

تلقى ريال مدريد دفعة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام خيتافي، يوم الأحد المقبل على ملعب "كولوسيوم"، بعودة المهاجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وكان ماستانتونو قد اضطر لمغادرة معسكر منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي بسبب إجهاد عضلي في الفخذ الأيسر، قبل أن يتعافى تدريجيًا ويصبح جاهزًا للانضمام لقائمة المدرب تشابي ألونسو في الجولة القادمة من الدوري الإسباني.

في المقابل، يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابته بكدمة في الكاحل.

ورغم أن الفحوصات الطبية استبعدت وجود إصابة خطيرة، إلا أن الجهاز الفني يفضل عدم التعجل بعودته، على أن ينضم للتدريبات تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة في خط الدفاع قبل مواجهة خيتافي، حيث يفقد خدمات عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، أبرزهم: داني كارفاخال، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، ورافا مارين هويسن.