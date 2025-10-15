برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو.. مدة غياب ليفاندوفسكي

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديدة خلال فترة التوقف الدولي، بعد تأكد غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الملاعب لمدة شهر، إثر تعرضه لإصابة جديدة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام ليتوانيا.

ويواصل الفريق الكتالوني معاناته مع الإصابات التي طالت عددًا من نجومه بعد العودة من المشاركات الدولية، مثل لامين يامال وفرينكي دي يونج، لتنضم إلى القائمة هذه المرة إصابات ليفاندوفسكي وداني أولمو، بينما لا تزال حالة فيران توريس غير واضحة قبل مواجهة جيرونا المقبلة.

وشارك ليفاندوفسكي في المباراة الدولية رغم شعوره بآلام في نفس موضع الإصابة السابقة، مفضّلًا إكمال اللقاء، ما تسبب في تفاقم حالته وابتعاده عن الملاعب لأربعة أسابيع.

وأثار هذا التصرف استياء مسؤولي برشلونة الذين اعتبروا أن اللاعب كان يجب أن يطلب التبديل فور شعوره بعدم الراحة.

غياب النجم البولندي، البالغ من العمر 37 عامًا، سيحرمه من المشاركة في ست مباريات مهمة، من بينها أربع مواجهات في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا، أبرزها الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، خاصة مع مناقشات دائرة داخل النادي بشأن مستقبل اللاعب وتجديد عقده، في وقت يواجه فيه المدرب هانز فليك تحديًا كبيرًا بسبب الغيابات المتكررة التي تضرب صفوف الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.