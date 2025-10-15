قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
الغندور يطرح سؤالا على جماهير الكرة المصرية عبر فيسبوك

ميرنا محمود

طرح الإعلامي خالد الغندور ، سؤالا لجماهير الكرة المصرية  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : من هو أفضل معلق بتحبه وشايفه الأكثر إمتاعا خلال أي مباراة سواء لفريقك أو أي فريق آخر محلي أو عالمي.

يذكر أن صرح  الإعلامي خالد الغندور، بأن الاتحاد المصرى لكرة القدم، حدد يوم 16 نوفمبر المقبل موعداً جديداً لنادي الزمالك للرد على بعض الملاحظات التي شهدتها الجلسة السابقة بلجنة شئون اللاعبين، حول شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى ضد ناديه السابق للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف الغندور ، خلال برنامجه ستاد المحور: "يحضر الجلسة وفد من نادي الزمالك، لتقديم ما يثبت موقف الأبيض من مستحقات اللاعب التي يطالب بها في شكواه، فى الوقت الذى طلب فيه النادى إيقاف اللاعب وتغريمه ماليا بعد توقيعه للنادى الأهلى

الغندور تصريحات الغندور التعليق الرياضي

