الغندور يطرح سؤالا على جماهير الكرة المصرية عبر فيسبوك

طرح الإعلامي خالد الغندور ، سؤالا لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : من هو أفضل معلق بتحبه وشايفه الأكثر إمتاعا خلال أي مباراة سواء لفريقك أو أي فريق آخر محلي أو عالمي.

يذكر أن صرح الإعلامي خالد الغندور، بأن الاتحاد المصرى لكرة القدم، حدد يوم 16 نوفمبر المقبل موعداً جديداً لنادي الزمالك للرد على بعض الملاحظات التي شهدتها الجلسة السابقة بلجنة شئون اللاعبين، حول شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى ضد ناديه السابق للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف الغندور ، خلال برنامجه ستاد المحور: "يحضر الجلسة وفد من نادي الزمالك، لتقديم ما يثبت موقف الأبيض من مستحقات اللاعب التي يطالب بها في شكواه، فى الوقت الذى طلب فيه النادى إيقاف اللاعب وتغريمه ماليا بعد توقيعه للنادى الأهلى