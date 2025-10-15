تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح

خطف محمد الأمين عمورة، نجم منتخب الجزائر لقب هداف تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من النجم المصري محمد صلاح.

وسجل عمورة هدفي الجزائر أمام أوغندا في الجولة الأخيرة من التصفيات أمس الثلاثاء، وانتهى اللقاء بفوز الخضر 2-1.

ورفع عمورة رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، بفارق هدف واحد عن محمد صلاح الذي تراجع إلى المركز الثاني.

أهداف الجزائر وأوغندا

أنهى منتخب أوغندا الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، سجله اللاعب ستيفن موكوالا في الدقيقة السادسة.

وانتفض المنتخب الجزائري في الدقائق الأخيرة، حيث سجل محمد الأمين عمورة هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

نظام التأهل للمونديال

ويتأهل متصدر كل مجموعة في التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم مباشرة، بينما ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

ويصعد أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.