جراهام بوتر يعرض نفسه على منتخب السويد

عرض المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، الذي أقيل مؤخرا من قيادة وست هام يونايتد، نفسه كبديل لجون دال توماسون في المنتخب السويدي.

واتخذ الاتحاد السويدي لكرة القدم قرارًا بإقالة توماسون بعد أن احتل الفريق المركز الأخير في مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 ، بنقطة واحدة من أربع مباريات.

وقال بوتر في تصريح نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أنا منفتح على تدريب منتخب السويد، أشعر أنني قادر على المساعدة، ستكون فرصة رائعة لي”.

ويتمتع بوتر بخبرة جيدة في كرة القدم السويدية، حيث أدار نادي أوسترسوند من عام 2011 إلى عام 2018، وفاز معه بكأس السويد وتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وانتقل بعد ذلك إلى كرة القدم الإنجليزية، حيث أدار أندية سوانزي سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون وتشيلسي ووست هام .