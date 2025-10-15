قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
كلمة "مجهولة" تُربك مفاوضات شرم الشيخ حول القطاع في وثيقة غزة
Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
توخيل يتقبل مزاح جماهير إنجلترا بعد التأهل لمونديال 2026

تقبّل الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، مزاح الجماهير الإنجليزية، بعد فوز الأسود الثلاثة بخماسية نظيفة على لاتفيا، وبلوغها نهائيات كأس العالم 2026.


وكان توخيل، قد انتقد الجماهير الإنجليزية في ملعب ويمبلي الأسبوع الماضي، متهمًا إياها بعدم تقديم الدعم الكافي خلال فوز روتيني على ويلز بثلاثية نظيفة.


وكانت الجماهير أكثر صخبا أثناء احتفالها بتأهل إنجلترا إلى كأس العالم العام المقبل وفي إحدى اللحظات هتفوا "هل نحن صاخبون بما فيه الكفاية بالنسبة لك؟
وقال توخيل في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "تلقيت بعض الانتقادات الليلة في الشوط الأول، وهذا عادل بما فيه الكفاية، أتقبل الأمر بروح الدعابة، بحس فكاهي جيد، أتقبل ذلك، كانت لديهم أسباب معقولة بسبب تصريحاتي الأخيرة وأعتقد أن هذا عادل بما فيه الكفاية".


وأضاف: "تلقيت بعض الانتقادات ووجدتها مبتكرة للغاية، جعلتني أبتسم وهذا ما يجب أن يكون، إنها دعابة بريطانية وبالتأكيد يمكنني تحملها، لا ضير في ذلك".


واختتم: "كان الدعم الليلة رائعا ونحن متأكدون جدًا من أن الدعم في أمريكا سيكون رائعا للغاية، نحن بحاجة إليه".

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

ترامب ورئيس الفيفا

الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن

الذهب والدولار

الذهب والدولار والطقس.. أخبار تهمك اليوم الأربعاء

بوتين والشرع

بوتين: التعاون بين روسيا وسوريا سيحقق نتائج جيدة

القاضى أحمد بندارى

الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف للترشح للتقدم لـ مجلس النواب في اليوم الأخير

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

جنرال موتورز

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

