توخيل يتقبل مزاح جماهير إنجلترا بعد التأهل لمونديال 2026

تقبّل الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، مزاح الجماهير الإنجليزية، بعد فوز الأسود الثلاثة بخماسية نظيفة على لاتفيا، وبلوغها نهائيات كأس العالم 2026.



وكان توخيل، قد انتقد الجماهير الإنجليزية في ملعب ويمبلي الأسبوع الماضي، متهمًا إياها بعدم تقديم الدعم الكافي خلال فوز روتيني على ويلز بثلاثية نظيفة.



وكانت الجماهير أكثر صخبا أثناء احتفالها بتأهل إنجلترا إلى كأس العالم العام المقبل وفي إحدى اللحظات هتفوا "هل نحن صاخبون بما فيه الكفاية بالنسبة لك؟

وقال توخيل في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "تلقيت بعض الانتقادات الليلة في الشوط الأول، وهذا عادل بما فيه الكفاية، أتقبل الأمر بروح الدعابة، بحس فكاهي جيد، أتقبل ذلك، كانت لديهم أسباب معقولة بسبب تصريحاتي الأخيرة وأعتقد أن هذا عادل بما فيه الكفاية".



وأضاف: "تلقيت بعض الانتقادات ووجدتها مبتكرة للغاية، جعلتني أبتسم وهذا ما يجب أن يكون، إنها دعابة بريطانية وبالتأكيد يمكنني تحملها، لا ضير في ذلك".



واختتم: "كان الدعم الليلة رائعا ونحن متأكدون جدًا من أن الدعم في أمريكا سيكون رائعا للغاية، نحن بحاجة إليه".