فرينكي دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029 بعد تنازلات مالية

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تجديد عقد نجمه الهولندي فرينكي دي يونج حتى صيف عام 2029، بعد مفاوضات طويلة استمرت لعدة أشهر بين إدارة النادي ووكيل اللاعب، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر القضايا إثارة في “كامب نو” خلال العام الجاري.

وكان عقد دي يونج السابق ينتهي في يونيو 2026، مما كان يتيح له التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل، إلا أن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا نجحت في إقناع اللاعب بالبقاء ضمن مشروع المدرب الألماني هانز فليك لفترة أطول.

وكشفت مصادر داخل النادي لصحيفة "ماركا" أن العقد الجديد جاء بتخفيض في راتب دي يونج الأساسي، مع إعادة جدولة المستحقات المؤجلة منذ جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة النادي لتصحيح أوضاعه المالية والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الليجا.

ويبلغ اللاعب الهولندي من العمر 28 عامًا، وقد أظهر رغبة واضحة في الاستمرار مع برشلونة رغم العروض الكبيرة التي تلقاها من أندية كبرى، أبرزها مانشستر يونايتد الذي حاول ضمه في صيف 2022 بعرض وصل إلى 75 مليون يورو.

ورغم ذلك، تمسك دي يونج بالبقاء في كتالونيا مؤكدًا أن "برشلونة هو حلمه منذ الطفولة".