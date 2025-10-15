مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الرابع بمشاركة عمر مرموش

أزاح نادي مانشستر سيتي الستار رسميًا عن القميص الرابع للفريق، والذي سيُستخدم في عدد من مباريات موسم 2025-2026، وتحديدًا خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تصميم القميص باللون الأخضر الداكن، مع نقوش هندسية ثلاثية الأبعاد على شكل مثلثات بألوان فيروزي ومعدني، ويكتمل المظهر بياقة مستديرة باللون الأخضر الفاتح، ما يمنحه طابعًا عصريًا ومميزًا.

وأعلن النادي عن القميص الجديد عبر مقطع فيديو ترويجي شارك فيه عدد من نجوم الفريق الأول، وكان من أبرزهم الدولي المصري عمر مرموش، الذي لفت الأنظار بظهوره ضمن الحملة الإعلانية.

ومن المقرر أن يظهر مانشستر سيتي بهذا القميص للمرة الأولى في مباراته المقبلة أمام فياريال الإسباني، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأبطال.