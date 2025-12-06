قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
تقارير إعلامية: الأمم المتحدة تطالب بضمان وصول آمن للمساعدات بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الإسرائيلي في أمريكا للبنانيين: نريد أن نعيش معكم بسلام ولا مصلحة لنا في أرضكم

يحيئيل لايتر
يحيئيل لايتر
فرناس حفظي

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع موقع "هذه بيروت" الإلكتروني إن نزع سلاح حزب الله وقطع طريق إيران عن أرض الأرز قد يفتح "بابًا للسلام والنمو الاقتصادي والفرص المشتركة" لإسرائيل ولبنان.

 وفي نداء مباشر للمواطنين اللبنانيين، قال لايتر: "نريد أن نعيش معكم بسلام ووئام، لا مصلحة لنا في أرضكم، بل في أمننا فقط. نحن مهددون، ولذلك نستجيب، لأننا نريد أن نعيش في أمان  كما تريدون، فلنصلِّ أن يكون العام المقبل، 2026، عام اتفاقيات إبراهيم 2.0، وأن نعيش جميعًا في سلام ووئام."

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها قررت الموافقة على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية أجنبية لحكومة لبنان، بتكلفة إجمالية تبلغ 90.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قد قدمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس.

صفقة أميركية بـ90 مليون دولار

وفي تقرير عرضته “فضائية”، طلبت الحكومة اللبنانية شراء مركبات تكتيكية متوسطة من طراز M1085A2 بسعة 5 أطنان من دون رافعة، ومركبات M1078A2 بسعة 2.5 طن من دون رافعة، إضافة إلى قطع الغيار وقطع الإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، والخدمات الفنية والدعم اللوجستي، وغيرها من العناصر المرتبطة بالدعم اللوجستي وبرامج المساندة.
 

السفير الإسرائيلي الولايات المتحدة يحيئيل لايتر بنيامين نتنياهو هذه بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الطبيب المتوفى

وفاة طبيب شاب بمستشفى أشمون بالمنوفية..ما القصة؟

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

برعاية الرئيس السيسي.. مصر تحتفي بحفظة كتاب الله بجوائز 13 مليون جنيه.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 72 دولة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب.. ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ المريض لشراء علاجه

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد