السفير الإسرائيلي في أمريكا للبنانيين: نريد أن نعيش معكم بسلام ولا مصلحة لنا في أرضكم

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع موقع "هذه بيروت" الإلكتروني إن نزع سلاح حزب الله وقطع طريق إيران عن أرض الأرز قد يفتح "بابًا للسلام والنمو الاقتصادي والفرص المشتركة" لإسرائيل ولبنان.

وفي نداء مباشر للمواطنين اللبنانيين، قال لايتر: "نريد أن نعيش معكم بسلام ووئام، لا مصلحة لنا في أرضكم، بل في أمننا فقط. نحن مهددون، ولذلك نستجيب، لأننا نريد أن نعيش في أمان كما تريدون، فلنصلِّ أن يكون العام المقبل، 2026، عام اتفاقيات إبراهيم 2.0، وأن نعيش جميعًا في سلام ووئام."

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها قررت الموافقة على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية أجنبية لحكومة لبنان، بتكلفة إجمالية تبلغ 90.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قد قدمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس.

صفقة أميركية بـ90 مليون دولار

وفي تقرير عرضته “فضائية”، طلبت الحكومة اللبنانية شراء مركبات تكتيكية متوسطة من طراز M1085A2 بسعة 5 أطنان من دون رافعة، ومركبات M1078A2 بسعة 2.5 طن من دون رافعة، إضافة إلى قطع الغيار وقطع الإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، والخدمات الفنية والدعم اللوجستي، وغيرها من العناصر المرتبطة بالدعم اللوجستي وبرامج المساندة.

