رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة

التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة.

جهود الاستقرار في لبنان

خلال اللقاء، أفاد سلام بتقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية. وأشاد بالدورالذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية، كما أكد حرصة على صون أفضل العلاقات بين البلدين.

كما أكد على التزام حكومته بالمضيّ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، معربًا عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

وأشار الى ان الجيش اللبناني يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءًا من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال. كما شدّد على ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها، داعيًا دولة قطر إلى مواصلة دورها الحيوي في دعم هذا المسعى وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب.

التقى نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات منتدى الدوحة حيث ركز البحث خلال اللقاء على تعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

