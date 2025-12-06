اليونان تشتري منظومة صواريخ إسرائيلية بـ 650 مليون يورو

صادقت اليونان على صفقة تسليح جديدة مع إسرائيل تتضمن شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز PULS، بقيمة 650 مليون يورو، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم".

من جانبها قالت وكالة "رويترز" إن لجنة الدفاع في البرلمان اليوناني وافقت خلال جلسة مغلقة عقدت مساء الخميس على الصفقة، فيما أكد مسؤول ثانٍ موافقة البرلمان، متوقعًا أن تتراوح التكلفة الإجمالية بين 650 و700 مليون يورو.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أثينا لتحديث قواتها المسلحة، إذ سبق أن أعلنت أنها ستنفق نحو 28 مليار يورو بحلول عام 2036، بعد خروجها من أزمة الديون الممتدة بين عامي 2009 و2018.

كانت رويترز قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن اليونان دخلت في مفاوضات مع إسرائيل لاقتناء أنظمة PULS، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا على المستويين الاقتصادي والعسكري. فقد نفّذت الدولتان عدة مناورات مشتركة خلال السنوات الأخيرة، وتديران معًا مركز تدريب جوي في جنوب اليونان.

كما تجري أثينا مباحثات إضافية مع تل أبيب لتطوير منظومة دفاع صاروخي مضادة للطائرات والصواريخ، بقيمة قد تصل إلى 3 مليارات يورو.

ويصل مدى نظام PULS الذي تصنعه شركة Elbit Systems الإسرائيلية إلى 300 كيلومتر، ما سيعزز قدرة اليونان على حماية حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، بالإضافة إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة، بحسب مسؤولين يونانيين.