إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
كلمة "مجهولة" تُربك مفاوضات شرم الشيخ حول القطاع في وثيقة غزة
Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
توك شو

غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي

هاجر ابراهيم

قالت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من الجيزة، إن اليوم هو اليوم الثامن والأخير لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

وأضافت "مجدي"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، حيث وصل عدد المتقدمين بأوراقهم خلال الأيام الثمانية الماضية وحتى الساعة الأولى من اليوم الأخير إلى 155 مرشحًا في النظام الفردي، بينهم 12 سيدة.

ولفتت إلى أنه في نفس التوقيت، بدأت القائمة الوطنية من أجل مصر بتقديم أوراق ترشح مرشحيها لقطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تضم 102 مرشحًا أساسيًا و102 مرشحًا احتياطيًا.

وأفادت بأنه، تُعلن القائمة المبدئية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء كانوا مستقلين أو منتمين لأحزاب، غدًا.

وأوضحت أن إجراءات التقديم تشمل دفع مبلغ التأمين، استخراج شهادة القيد بقاعدة الناخبين، إرفاق السيرة الذاتية، شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، الشهادة الدراسية، الكشف الطبي، وفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات الخاصة بالدعاية الانتخابية.

وأشارت إلى أن المرشح يختار الرمز الانتخابي، ويتم إدخال البيانات إلكترونيًا وتحويل الملف إلى لجنة الفحص، وأن كل هذه الإجراءات لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

كما لفتت إلى الشروط الأساسية للترشح، ومنها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، لا يقل عمره عن 25 عامًا يوم فتح باب الترشح، وأدى الخدمة العسكرية أو معفى منها، وحاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.

مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الجيزة

