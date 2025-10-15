طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا، والفنان وائل كفوري، المرتقب في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري، بموسم الرياض، بين الفئات السعرية التالية: “295، و325، و395، و450، و525، و595، و1200، و1350، و1450، و1650، و20000 ريال سعودي”.

وتحيي إليسا حفلا غنائيا مع وائل كفوري على مسرح أبو بكر سالم، يوم 24 أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحدث أغاني وائل كفوري

أطلق النجم وائل كفورى أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفورى ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.

وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".