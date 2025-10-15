قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري بموسم الرياض

سعيد فراج

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا، والفنان وائل كفوري، المرتقب في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري، بموسم الرياض، بين الفئات السعرية التالية: "295، و325، و395، و450، و525، و595، و1200، و1350، و1450، و1650، و20000 ريال سعودي". 

وتحيي إليسا حفلا غنائيا مع وائل كفوري على مسرح أبو بكر سالم، يوم 24 أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

أحدث أغاني وائل كفوري 

أطلق النجم وائل كفورى أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفورى ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.

وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد "WK 25". 

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

إليسا أغاني إليسا وائل كفوري أغاني وائل كفوري الفنانة إليسا الفنان وائل كفوري موسم الرياض

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

الإعلامية آيات أباظة و الفنانة رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة

بوستر مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته الـ46

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

