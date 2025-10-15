نائب محافظ بني سويف يتفقد نموذج المحاكاة البنكية " تحويشة في بنك" لتدريب وتأهيل السيدات

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،السيد "بلال حبش" نائب المحافظ في تفقد نموذج المحاكاة البنكية التي نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع بنك مصر تحت عنوان "تحويشة في بنك"،ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى داخل قرى المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)،وبحضور: نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، نشوى مصطفى قائم بأعمال المدير الوطني للشمول المالي بالمحلس القومي بالقاهرة ، ى شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر ، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال زيارته لمركز شباب بني عدي ،حيث تفقد نائب المحافظ نموذج المُحاكاة الذي يتضمن رفع الوعى بالإجراءات والخدمات البنكية وآليات الإستفادة منها وذلك من خلال المُيسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي وتدريبهن عن طريق موظفى البنك على تلك الإجراءات ليقوموا بدور موظفين البنك في أكشاك المحاكاة للتعامل مع السيدات وتقديم التوعية المطلوبة بهذه الإجراءات والتعاملات البنكية بطريقة واضحة وبسيطة



أثنى نائب المحافظ على مثل تلك المبادرات والأنشطة التي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات والفتيات وتدريبهن على كيفية التعامل مع البنوك والحصول على مختلف الخدمات البنكية وتشجيعيهن على إقامة مشروعات صغيرة تسهم في توفير فرص العمل وإيجاد مصدر دخل مادى مناسب لتلبية احتياجاتهن وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لهن ولأسرهن



من جانبها أضافت مقررة فرع المجلس القومي،أن المحاكاة يتم تنفيذها بتوجيهات من المستشارة أمل عمار رئيس المجلس ، وبرعاية من المحافظ "د.محمد هاني غنيم"،في إطار تفعيل مشروع"تحويشة لدعم سيدات مصر في القرى المصرية"وذلك في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر الجاري في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بناصر وببا( بني عدي ،الزيتون وبهبشين، صفط راشين ،هلية )،موضحة أن مشروع تحويشة يعد نقلة نوعية لآلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض وتحويلها إلى آلية رقمية،وذلك من خلال تشجيع الفتيات والسيدات على كيفية الحصول على خدمات البنوك بفاعلية وتكوين مجموعات إنتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر لهن فرص للعمل بالقري

كما تضمنت الفعالية إقامة أكشاك لتقديم خدمات التوعية والتثقيف في مجالات الشمول المالى والرقمى والمشروعات الخضراء والذكية، بالإضافة إلى عرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية، وأيضًا مكتب شكاوى المرأة 15115، وإستخراج بطاقات الرقم القومي، وغيرها من الأنشطة والخدمات المختلفة التي يقدمها فرع المجلس القومى للمرأة لفتيات وسيدات بني سويف .