خلال زيارة مفاجئة.. وكيل صحة بني سويف يحيل طاقم النوبتجية بمركز حضانات سدس للتحقيق

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، زيارة مفاجئة إلى مركز حضانات سدس التابع لإدارة ببا الصحية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وتقديم الخدمة بالشكل اللائق للأطفال حديثي الولادة.

وخلال الجولة، رصد وكيل وزارة الصحة غياب الطبيب النوبتجى عن العمل دون إذن رسمي وعدم توافر طبيب آخر ، إلى جانب وجود ملاحظات وتقصير فى أداء اثنين من طاقم التمريض، ووجّه على الفور بإحالتهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

وتفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، مركز الغسيل الكلوي بسدس، حيث اطمأن على انتظام جلسات الغسيل، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومستوى النظافة العامة داخل الوحدة، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة للمرضى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة بجميع المراكز والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة إحكام الرقابة على أداء المنظومة الصحية، وضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أنه لن يتهاون مع أي مظاهر تقصير أو إهمال داخل أي منشأة صحية، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة المرضى والأطفال داخل مراكز الغسيل الكلوي والحضانات تمثل أولوية قصوى لمديرية الصحة ببني سويف.