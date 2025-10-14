توزيع كراتين مواد غذائية على 650 أسرة بقرى مركز الفشن في بني سويف

تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف، نجحت جمعية الأورمان فى توزيع عدد (650) كرتونة مواد غذائية على 650 اسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرى كفردرويش وزرابى الحيبة والقضابي بمركز الفشن فى محافظة بني سويف.



جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان : أكثر ما يُسعدنا هو فرحة الحالات المستفيدة من أي مُبادرة، حيث شاهدنا فرحة الأهالى بمركز الفشن، عند توزيع الكرتونة عليهم.



وأكد أن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي. ولفت إلى دعم المحافظة اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية .



واضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة بني سويف الأكثر احتياجا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.