لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
أخبار بني سويف | تشميع مركز للحجامة يديره طالب.. فك شفرات النصوص القديمة في مؤتمر بكلية الآداب

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها 

تشميع مركز للحجامة يديره طالب في محافظ بني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع امتداد تلك الحملات إلى القرى والعزب، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار غنيم، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة، ضمن جهود تحقيق الانضباط في قطاع يقدم خدمة حيوية تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية التقارير الدورية لتقييم الأداء، وإتاحة نوافذ متعددة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين بشأن المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مديرية أوقاف بني سويف تنظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للأئمة والعاملين بحضور وكيل الوزارة
بتوجيهاتٍ من  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار اهتمام الوزارة برعاية الأئمة والعاملين اجتماعيًا وثقافيًا وبدنيًا، نظمت مديرية أوقاف بني سويف يومًا رياضيًا وترفيهيًا مميزًا للأئمة والإداريين والعمال، بحضور ومشاركة فضيلة الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف.

وقد شارك في فعاليات اليوم الرياضي كلٌّ من فضيلة الشيخ رجب حسين مدير إدارة الإدارات،  محمد بيومي مدير الموارد البشرية،  رفاعي مدير الشؤون المالية وعضو اللجنة الرياضية بالمديرية، إلى جانب عددٍ كبير من الأئمة والعاملين الذين أبدَوا حماسًا كبيرًا وروحًا طيبة في جوٍّ تسوده الألفة والتعاون.

فك شفرات النصوص القديمة في مؤتمر بآداب بني سويف
انطلقت أمس بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، جامعة بني سويف أعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر، تحت عنوان"  تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على العلوم الإنسانية والاجتماعية".

وبحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور  سهير عبد الباسط عيد، مقر المؤتمر المؤتمر، أ.م.د زينب سعيد حشيش،  أمين المؤتمر.



 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

