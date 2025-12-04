حفل تسليم جوائز التميز الصحفى للصحف القومية الاثنين المقبل

تستعد الهيئة الوطنية للصحافة لحفل تسليم جوائز النسخة الأولى في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر في مقر الهيئة في جاردن سيتي.

وأطلقت الهيئة اسم الكاتبة الصحفية الكبيرة "سناء البيسي" على نسختها الأولى، وسيتم تكريم رؤساء تحرير الصحف القومية، فضلاً عن صحيفة ( أخبار اليوم الأسبوعية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط ) على منجزهما المهني في تغطية افتتاح المتحف المصري الكبير.

تميز الصحافة القومية وقدرتها على التفوق والانطلاق

ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالأستاذة سناء البيسي، والزملاء الفائزين بجوائز النسخة الأولى، وأكد على تميز الصحافة القومية وقدرتها على التفوق والانطلاق.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة أطلقت الجائزة مكافأة للزملاء المتميزين، ولحفز الطاقات الصحفية لإحداث النقلة المطلوبة صحفيا وإداريا وعماليا، والصحافة القومية ثرية بالمواهب والقدرات القادرة على اللحاق بالنقلة الإلكترونية المرتجاة.